【新品】立川談志　書籍「立川談志独り会」全5巻セット

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【新品】立川談志 書籍「立川談志独り会」全5巻セットご覧いただきありがとうございます。こちら立川談志の書籍「立川談志独り会」全５巻セットです。三一書房から1992年から1995年に発行された第一版第一刷で1冊定価¥3,500(税込み)のお品です。収録作品一覧は画像をご参照ください。全巻とも箱入り、帯付きで、購入時のままの出版社の小パンフレットなども入ったままです。本の帯などに若干の擦れはありますが、各巻とも軽く開いた程度の新品です。帯にも書かれているとおり、「立川流古典落語の集大成」なので、立川流ファンの方はもちろん、落語を志す方にも喜んでいただけるセットかと思います。尚、いかなる場合でも購入後の対応はご遠慮頂けますよう、お願い申し上げます。