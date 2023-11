IDEARS ON DESIGN

「IDEARSONDESIGN」1987年 ペンタグラム著 アウン株式会社発行定価:6,000円160ページ 257mm×257mm日本語表記。経年劣化でつきものの、帯にわずかな傷と汚れ、補修のセロテープ跡、本体ハードカバーの下部に少しシミがあります。が、誌面の状態はいいです。英国のデザイン集団PENTAGRAMが発行した作品集。80年代の多彩なデザインセンスは今も脈々と生き続けています。#ペンタグラム#本#芸術/絵画・彫刻



