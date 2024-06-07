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EXO FC限定 フォトステッカー スホ
商品番号 U15213666494
商品名

EXO FC限定 フォトステッカー スホ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO-LJAPAN発足7周年記念受注グッズの購入特典としてランダムでプレゼントされたトレカ型フォトステッカーです。写真二枚目のとおり、光を当てると上部に凹み傷が若干ございます。折曲防止\u0026防水梱包にてお送りいたします。EXOEXO-LJAPANファンクラブ限定受注グッズ購入特典ランダムフォトステッカースホSUHOトレカトレーディングカードスホベッキョンチャニョルディオカイセフンシウミンレイチェン
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