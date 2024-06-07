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エイリアンソルジャー メガドライブ
商品番号 C43601108818
商品名

エイリアンソルジャー メガドライブ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旦那が20年以上前に遊んでたみたいですが、ゲームは卒業してもう必要ないのでコレクションされてる方よろしく。「エイリアンソルジャー」#ゲーム#アクション#メガドライブ説明書は傷んでますが、ボロボロに破れたりはしていません。通電テスト済です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit40986.html
http://narcologia.ru/goods/moisture608569.html
http://narcologia.ru/goods/calling30450.html
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