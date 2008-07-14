Ruvie 2008.7.14 world end. DVD二枚組

Ruvie2008.7.14ShibuyaOEASTworldend.DVD二枚組特典の非売品メンバーブロマイド5枚、フライヤー、ambergrisのフライヤー、計2枚付き今では大変貴重なお品物となっております。とても大切に保管しておりました。ブロマイドの裏に初期よりインクの汚れのようなものが御座います。（画像三枚目）フライヤーは折った跡がございます。経年が過ぎておりますので、神経質なお方はご購入をお控え願えれば幸いです。ご購入の際には、プロフィール欄をお読み頂き、コメントを宜しくお願い致します。ーーー多くのファンに惜しまれながらも解散を決めた“Ruvie”のメッセージが詰まったライヴDVD。2008年7月14日、渋谷O-EASTにて収録されたものから楽曲をピックアップしてお届けする。ドキュメント映像も収録。セットリストDisc1微睡みは水面深く。Screamer方足のビアンカ翅に降る唾体温Parfait赤いパラソルfoolorwiseスターリンmonsterripperbrilliantlover'sパラダイス・ロストinDaylightDisc22008.6.10Lastchain「picture's」~worldend.2008.7.14ShibuyaOEASTドキュメント映像ーーー手鞠燕優一樹夢女



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