アークスオデッセイ　プレイ確認済み　メガドライブ

「アークスオデッセイ」#ゲーム#RPG#メガドライブ#Otherご覧いただきありがとうございます。プレイ確認済み細かい傷等はあります。ほか、見落としありましたら申し訳ございません。クリア型アクション、RPG？という感じです。見下ろし斜め移動が主体です。梱包資材の再利用ありますが理解をお願い致します。匿名配送、送料負担します。



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