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*リージョン機必要 南米版 トリコ PART 3 アニメ 27-50話 DVD
商品番号 J40172829622
商品名

*リージョン機必要 南米版 トリコ PART 3 アニメ 27-50話 DVD
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠値下げ不可、必ず以下の全説明文とプロフィールのご確認をお願いします。⭕リージョンコード、映像方式、国コードなどについての理解、知識のある方のみ、お取引をお願いいたします。（※理由については説明文『◆重要◆』部分に記載）また、該当の製品についての仕様はページの後半あたりに記載しております。）⭕他にも英語版などのアニメDVDブルーレイ出品してますので宜しくお願いします。↓#海外版アニメDVD5814#海外版アニメDVDブルーレイ5814⭕『◆製品仕様◆』欄に『★訳有品○○円引』と記載あるものは、製品にダメージがある分、金額分を値引き致します。ご希望がありましたらお気軽にコメント下さい。(※ダメージの程度により値引き率は上下します。)【重要】※海外版のDVD、blu-rayなどの場合は、必ず購入前にリージョンコード、映像方式をご確認下さい。それらが日本国内の仕様と異なる場合、再生できない場合があります。①海外仕様Blu-rayの場合：***DVDなので省略***②海外仕様DVDの場合：リージョンフリープレーヤーなどが必要です。フリマアプリ、ネット通販などで約3000円～で売ってます。(※詳しくはネット等でリージョンコードなどでお調べ下さい。)*******************『南米版トリコPART3アニメ27-50話DVDBOX』(※商品仕様の詳細は画像を参照下さい※)収録話数：27-50話音声：日本語／英語字幕：英語リージョンコード：4映像方式：NTSC*******************#海外版#海外盤#輸入版#輸入盤#アニメ#トリコ
http://narcologia.ru/goods/moisture239669.html
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