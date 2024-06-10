囚われのパルマファーストアニバーサリーブックCDポストカード付目立つダメージはございませんがスリーブカバーに細かいスレキズがあるのと、CDを固定する中央のスポンジのような部分が浅い為ページを開いた際にCDが外れやすくなっております。(画像5,6枚目)レアな本ではありますが、素人の自宅保管の中古品であることをご理解いただけるとありがたいです。即購入大歓迎です♪#ハルト#アオイ#イラスト集#画集



囚われのパルマ 1ST ANNIVERSARY BOOK ポストカード付 - アート/エンタメ



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