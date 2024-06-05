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悪魔のリドル　本・書籍セット
商品番号 K92893525424
商品名

悪魔のリドル　本・書籍セット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,465 円
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商品詳細

・原作悪魔のリドル1～5巻(帯付き)・同人誌小悪魔のリドル0～7・総集編・1号室編・2号室編・リドルの原画集・リドルの原画集＋・悪魔のリドル設定資料集・悪魔のリドル画集・悪魔のリドル～黒組公式ガイドブック～・イベント黒組PARTYパンフレットのセットです。保管状態により状態に若干の差がございますのでご了承ください。即購入ok。防水・折れ防止対策して発送致します。
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