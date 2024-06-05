遊戯王 イラスト集 DUEL ART

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こちらは10年前ほどに発売された遊戯王原作者の高橋和希先生のイラスト集です。グッズ整理の為に出品致します。当時購入し、数回読んだ後暗所にて保管しておりました。ページ上部にやや焼けの跡、カバーに若干の汚れや劣化が見られますが、イラストページに折れや目立った汚れなどは見られません。素人保管ですので神経質な方はお控えください。即購入可。