メーカー不明　70年代風　フェンダージャズベース　レプリカ

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種類···エレキベースシリーズ···Fenderメーカー不明 70年代風 フェンダージャズベース レプリカになります。フェンダーではございません。ヘッドに、デカールシールがはってあります。アッシュボディメイプル指板にホワイトのバインディング及びブロックインレイ仕様。ピックアップの位置はサウンドに大きな影響を与えますが、1970年代風に、リアピックアップの位置が1cmほどブリッジよりにマウントされています。フロントピックアップの脇に、ピックアップフェンスをつけていた、穴ありブリッジ脇に、ブリッジカバーをつけていた、穴ありどちらも画像参照ください。ピックガードは、白にブラックカッティングシートで、黒に変更。トーンポットを、プッシュ、プルにて、シリーズ、パラレル接続切り替え可能に、アッセンブリーを変更してあります。弦高は、12フレット2ミリに調整済み。即、使用可能です。トラスロッドは、左右30度以上稼働確認見た目も、玄人ぽく、渋いベースです。なかなか、しっかりした作りで、スタジオ、ライブ、レコーディングに、使用していました。ベース本数整理のため、出品になります。日曜日のみ発送送料込み 但し、北海道、沖縄の場合は、ご購入前にご相談ください。プチプチに包んで、ダンボール梱包お値引きご相談ください。#ベース#フェンダー#ジャズベース