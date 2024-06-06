サイン入り　松井冬子画集２　初版

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商品詳細
松井冬子画集2初版 作者直筆サイン入り個展『Narucissus』を中心に本画・下図、作者自身による作品解説を収録。画家 松井冬子 画集 写真をご覧の通りキズやダメージが目立ちます。帯はありません。中古品とご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。#アート #美術 #芸術 #画集 #日本画#サイン入り#松井冬子
http://narcologia.ru/goods/reflector29064.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney478149.html
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