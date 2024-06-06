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サイン入り　松井冬子画集２　初版
商品番号 R80180281894
商品名

サイン入り　松井冬子画集２　初版
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

松井冬子画集2初版　作者直筆サイン入り個展『Narucissus』を中心に本画・下図、作者自身による作品解説を収録。画家　松井冬子　画集　写真をご覧の通りキズやダメージが目立ちます。帯はありません。中古品とご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。#アート　#美術　#芸術　#画集　#日本画#サイン入り#松井冬子
http://narcologia.ru/goods/reflector29064.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney478149.html
http://narcologia.ru/goods/approximate463320.html

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