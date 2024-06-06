【動作確認済】PS2版beatmania iidx 3〜16セット売り

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商品詳細
PS2ビートマニアIIDXのソフトを14本まとめて出品いたします。長期自宅押入れ保存の品です。全て動作確認済みです。残念ながら13の箱だけ見つかりませんでした。13以外は取説なども揃っており目立った傷みも無いと思いますが、あくまで中古品であることをご理解のうえご検討お願いします。内容は以下になります。・beatmaniaIIDX3rdstyle・beatmaniaIIDX4thstyle・beatmaniaIIDX5thstyle・beatmaniaIIDX6thstyle（ポストカード付き）・beatmaniaIIDX7thstyle・beatmaniaIIDX8thstyle・beatmaniaIIDX9thstyle・beatmaniaIIDX10thstyle・beatmaniaIIDX11thstyle・beatmaniaIIDX12thstyle（未開封のカード付き）・beatmaniaIIDX13thstyle（箱無し）・beatmaniaIIDX14thstyle・beatmaniaIIDX15thstyle・beatmaniaIIDX16thstyle#PlayStation2#PS2#ソフト#セット売り#音ゲー#レトロゲーム#beatmania#iidx#弐寺#ビーマニ#動作確認済み
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