【美品 希少】Miss you もういちど逢いたくて 常盤貴子写真集(帯付き)

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購入後(開封していますが)そのままに近い状態で暗室保管していたので良品だと思います。ただし、検討される場合は写真やご質問等で判断して下さい。今では見られない活躍中の貴子さんの美しい姿をキレイな商品でご覧下さい。相当レアです。よろしければどうぞ。＊最初から付録等はありません。大切にしていただける方に。