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メガドライブミニ2
商品番号 B26851463168
商品名

メガドライブミニ2
ブランド名 セガ
特別価格 税込 9,460 円
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商品詳細

☆。.:＊・゜即購入歓迎☆。.:＊・゜【メガドライブミニ2】ほぼ新品状態の中古で購入し、外箱にシールが残っています。付属品はすべて揃っています。動作は問題御座いません。差し込み口にやや傷ありです。その他目視確認しておりますが、購入後のクレームなどはご了承ください。よろしくお願い致します(˶'ᵕ'˶)
http://narcologia.ru/goods/calling415550.html
http://narcologia.ru/goods/response593542.html
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