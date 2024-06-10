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商品詳細
☆。.:＊・゜即購入歓迎☆。.:＊・゜【メガドライブミニ2】ほぼ新品状態の中古で購入し、外箱にシールが残っています。付属品はすべて揃っています。動作は問題御座いません。差し込み口にやや傷ありです。その他目視確認しておりますが、購入後のクレームなどはご了承ください。よろしくお願い致します(˶'ᵕ'˶)
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