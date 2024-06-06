ドリームキャスト/不思議のダンジョン 風来のシレン 女剣士アスカ見参！

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商品詳細
ドリームキャスト版となります。ケースはそれなりにスレ傷がありますが、全体的に美品だと思います。保管状況は非喫煙、ペット無しです。本棚に保管していました。帯、説明書あります。
http://narcologia.ru/goods/composite139454.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador358006.html
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