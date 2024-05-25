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レア★ 任天堂 C.G.T.S.J B.CHINA ポケモン フィギュア
商品番号 I48981320368
商品名

レア★ 任天堂 C.G.T.S.J B.CHINA ポケモン フィギュア
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

ポケットモンスターポケモン任天堂C.G.T.S.JB.CHINA約25年前のガチャガチャフィギュアですイーブイサンダースクリアカラー自宅保管＋年数が経っているので完璧を求める方の購入はお控えくださいこちら出品迷っているため、この値段で売れなければこのまま保管しようと思っておりますその為今後値下げの予定はありません初代バンダイガシャポンガチャポンヴィンテージ★レア物希少非売品
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