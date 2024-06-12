五等分の花嫁〜限定、Amazon.co.jp限定

令和4年にAmazonから限定販売した物です。箱本体は中が特に汚れてます。Switchのソフトが入ってる箱は中身を開けてないので無事だと思います時計は動きます。電池入れないので購入者で入れて下さいアフレコ台本も比較的綺麗だと思いますデジタルビジュアル集は封を開けてません綺麗に保存していたつもりではありますが素人保管の中古でありますからそれをわかった上でご購入をよろしくお願いします値段は大幅に下げることはできませんが交渉には応じますのでよろしくお願いします#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch



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