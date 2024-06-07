文春ジブリ文庫・スタジオジブリ指人形

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▪️文春ジブリ文庫 シネマ・コミック2天空の城ラピュタシネマ・コミック3となりのトトロ新刊を購入し暗所にて保管しておりました。購入後読まずじまいのため新品同様、美品です。▪️どんぐり共和国 スタジオジブリ指人形キキの頬に傷があります（写真10）初期からのものだと思いますが気になる方は御遠慮下さい。ペット、喫煙者なし。お値下げ交渉、バラ売り❌ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。丁寧に梱包し発送致します。