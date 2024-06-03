ポピー　ポピニカ　超合金　大鉄人17 要塞飛行17 当時物　ジャンク

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ポピー ポピニカ 超合金 大鉄人17要塞飛行17PB-12になります本体のみ全長12cmくらい箱・各種パーツ等欠品しています全体的にシール剥げ・メッキ剥げ・色剥げ・色褪せ等あります状態は写真でご確認ください。かなり年代物なので、あくまでもジャンク品となります。ご了承ください