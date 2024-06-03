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ポピー　ポピニカ　超合金　大鉄人17 要塞飛行17 当時物　ジャンク
商品番号 D30321136857
商品名

ポピー　ポピニカ　超合金　大鉄人17 要塞飛行17 当時物　ジャンク
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポピー　ポピニカ　超合金　大鉄人17要塞飛行17PB-12になります本体のみ全長12cmくらい箱・各種パーツ等欠品しています全体的にシール剥げ・メッキ剥げ・色剥げ・色褪せ等あります状態は写真でご確認ください。かなり年代物なので、あくまでもジャンク品となります。ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/composite381154.html
http://narcologia.ru/goods/peroration930615.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual852046.html
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