佐々木彩夏 AYAKA-NATION / A-CHANNEL Blu-ray

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商品詳細
佐々木彩夏Blu-rayセットAYAKA-NATION2019A-CHANNEL購入後に1度視聴をしています。その後はケースにしまい保管をしていました。特典は完全に新品です。パッケージには保管時の擦り傷が見られますが、ディスクは綺麗です。#佐々木彩夏#CD・DVD#ももいろクローバーZ#あーりん
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