⭕️雄勝硯　大型　美品　大健作　女性好み　四六硯　共石蓋付き硯　萩花漆絵

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雄勝硯の値段と価格推移は？｜16件の売買データから雄勝硯の価値が ... 雄勝硯の値段と価格推移は？｜16件の売買データから雄勝硯の価値が ...

NO.161⭕️大型な雄勝硯、仙台萩の蒔絵を施した共石蓋付き四六硯[1]縦 187mm[2]横 122mm[3]厚み 30mm(蓋共38mm)重さ 1,233g(蓋共1,791g)[4]作硯者 雄勝硯 大健[5]彫刻サイン 大健作[6]箱 共木箱(黄色布有り)(雄勝硯と上箱に印字)(208✖️145✖️66mm)[7]程度 美品[8]形状 共石蓋付き天然硯◉作品雄勝石は、純黒色で圧縮や曲げに強く耐水性が低いので硯に適しています。雄勝硯の歴史は600年前からと言われ、伊達政宗もこの良質な石を賛美し、硯を作ったと言われています。◯この作品は、大健匠が仕上げた共石蓋付き四六硯であり、書を十分に楽しめるものと言えるでしょう。石紋が、丘から海にかけて流れる様に、更に丘の下側には、泡の様な石紋が綺麗に現れています。(画像2〜7)共石蓋が付いていますので、墨持ちが良く、使い勝手も良くなっております。その分製作には、仕上げに手間が掛かっている事になります。(画像1.2.9)上蓋と硯陰に斑な色違いが現れています。(画像9.10)硯は、大きさにより価格がかなり違ってきますがお安く致しました。仙台萩の蒔絵を施しており、特に女性好みとなります上品なお品で、かつ大型なので是非ご一考下さい。※画像を十分にご覧になって判断下さい。◉書を愛する方にお譲りしたく、コメントお待ちしております。※私のプロフィールを一読ください。※⭕️私の今迄に掲示した作品をご覧ください。(他に70点程あります。)