WWE フィギュア DX ショーン・マイケルス トリプルH

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WWEフィギュアクラシックスーパースターズDXショーン・マイケルストリプルHです。新品未開封です。WWEで大人気だったチーム、DジェネレーションXの中心メンバー2人のフィギュアです。購入後、暗所で保存しておりましたが輸入品の為、購入時からのブリスターの少しの剥がれや軽い傷（写真4.5.6）があります。経年によるヨレ等を気にされる方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。#WWE#WWF#ECW#ディー・ジェネレーション・エックス#クラシックスーパースターズ#DX#ショーン・マイケルス#トリプルH#ハルク・ホーガン#プロレス#プロレスフィギュアジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア