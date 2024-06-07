任天堂SWITCH BKEHAC001 自分用の不用品

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去年の4月にクラスメートよりに26000円で買ってもらったswitchを、自分でパーツを買って、新しいjoy-conとスイッチドイックに交換しました。Switchは大切に使って保管しているのですが、クラスメートから購入したときに多少傷がついていました。今年は忙しかったので、Switchを今まで使っていません。動作を確認しましたが、問題なく正常に使用できます。メモリーカードは付属しませんし、送る前にSwitchのメモリーを空にします。Switchの型番はBKEHAC001です。写真の中はすべての品物です。もし購入したら、他に関連部品がないか探して一緒に送ります。宜しくお願い致します。