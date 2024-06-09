パチスロ115番街 全巻セット 奥田渓竜 全巻初版

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スロット漫画の名作115番街の全巻5冊セットです。全巻初版。アレックスに大花火や獣王、アステカなど、懐かしい4号機の名機が数多く描かれています。古い漫画ですが、自宅保管でそこそこ綺麗な状態かと思います。ただ中古品をご理解のうえご購入お願い致します。今のところバラ売り、お値下げは考えておりません。#4号機#パチスロパニック7#名波誠#サンダー#バーサス#アレックス#吉宗#ナイツ#スロット