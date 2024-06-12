ブルーレイ Before Midnight 2PM　ジュノ　フォトカード付　新品

ブルーレイFAN-CONBeforeMidnight2PM ジュノ フォトカード付 新品1.OUTCASE142x192mm2.PHOTOBOOK140x189mm/24P3.DIGIPACK140x189mm4.2DISCSDISC01ABOUT113MINSDISC02ABOUT75MINSREGIONCODE:ALLFREE(A,B,C)5.HOLOGRAMPOSTCARDSET152x102mm/3EA1SET6.MINIPOSTER140x180mm/1EAリージョンコード：ALL（日本のプレーヤーで再生可能です）字幕：日本語、英語他 4か国語字幕付※本商品の構成・仕様は製作上の事情により変更されることがあります。.※アウトボックスは商品を保護するための衝撃防止剤です。製作及び配送中に破損(押されて形が変わる、破れる、傷がつく、摩擦跡など)や変色及び汚染がある場合があります。これは交換及び返品の理由にはなりません。※保管する際に透明のビニール袋に入れて埃が入ったり傷がついたりするのを防いでおります。※ペットは飼っておりません。新品未開封品です。コメントなし即購入大歓迎です！お値下げはご容赦ください。発送まで４～７日としていますが、在宅中など可能な場合はすぐに発送いたします。お急ぎの場合はお声がけください。可能な限り対応させていただきます。他にも2PM各種アルバム出品中です。#matsu2pmでご検索下さい#2PM#テギョン#ウヨン#チャンソン#Jun.K#ニックン#ジュノ#matsu2pm



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