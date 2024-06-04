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アーマードコア サウンドトラック 20th ANNIVERSARY BOX
商品番号 O64801354067
商品名

アーマードコア サウンドトラック 20th ANNIVERSARY BOX
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 19,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARMOREDCOREORIGINALSOUNDTRACK20thANNIVERSARYBOX歴代ARMOREDCOREシリーズのBGMを収録したCD集で、これまでに音源化されていないタイトルを含め、家庭用ゲーム機15作品と携帯電話アプリ4作品の音源を収録しています。さらにARMOREDCOREVERDICTDAYの追加DLC楽曲と、ゲーム未収録の音源やリミックスバージョンなどを収録した2枚のボーナスディスクを加え、計20枚となるコンプリートCDボックスです多少の使用感があり細かいスレやヨレなどがあります盤面全て概ね良好ステッカーはありません
http://narcologia.ru/goods/plaque392207.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation111424.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful466951.html
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