大和郡山市史・史料集　2冊セット

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大和郡山市史大和郡山市史史料集全2冊セット著書 柳沢文庫専門委員会全体的に日焼け変色、シミ、破れはありますが、未読のため本はきれいな状態かと思います。(全冊全ページ1枚ずつ確認できておりませんので、ご了承ください。)古書特有の匂いあり長年保管されていたものになりますので、中古品にご理解、ご了承いただける方、ご購入をよろしくお願いいたします。実家にあり、発送が遅くなる場合がありますので4〜7日予定としております。※その他古書たくさんありますので、随時出品していく予定です。他サイトにも出品しておりますので、突然削除する場合がございます。#市史#奈良県#大和郡山市