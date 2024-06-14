ザ・ビートルズ BOX ・CD全て未開封・dvd欠品

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当時定価で購入後dvdだけ開封して他は未開封のまま大事に保管していた物です。現在dvdのみ欠品状態ですが他は外箱、カバーもついていて14CD未開封の美品状態です。10月中に出品取り下げます。コレクターの方は是非とも#ビートルズ #未開封 #レア #希少 #入手困難