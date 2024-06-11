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世界救世教　岡田茂吉　本　非売品　4点セット
商品番号 R37782992838
商品名

世界救世教　岡田茂吉　本　非売品　4点セット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界救世教の教祖、岡田茂吉氏の非売品の本『天国の福音書』『原案　教修要綱』『アメリカを救う』『教修要綱』の4点セットです。親族が所有していた物で詳しい事は分かりません。シミや日焼けの跡あり。一度に複数の物の出品作業をしております。個人保管の為の、小さいシミやキズなどの見落としがあるかもしれません。ご理解いただける方のみお願いします。即購入OKです。ノーリターンノークレームでお願いします。
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