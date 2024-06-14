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- 高さ43センチ 鍋島焼 白磁染付祥瑞文花瓶 鍋島青山作
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商品詳細
作家名 鍋島青山（川副青山）作品名 鍋島焼 白磁染付祥瑞文花瓶佐賀県伊万里市にある青山窯にて作陶された鍋島焼の白磁染付祥瑞文花瓶です。青山窯は1883年に民間の窯として創業し以来130余年にわたり伊万里鍋島焼の魅力を現代に伝えています。こちらの花瓶は青山窯の中でも最高級柄のひとつである染付の祥瑞が描かれており見事な出来となっています。●サイズ高さ 43.0cm横幅 22.6cm口径 約3.0cm●付属品共箱付 栞付●状態目立った傷や汚れなどは有りません。美術品 工芸品 骨董 古民具 古道具 アンティーク中古 レトロ 江戸 明治 大正 昭和 花入 鶴首 花生 伊万里焼
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鍋島焼 白磁染付祥瑞文花瓶 鍋島青山作 | labiela.com
高さ43センチ 鍋島焼 白磁染付祥瑞文花瓶 鍋島青山作-
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正式的 高さ43センチ 鍋島焼 白磁染付祥瑞文花瓶 鍋島青山作 青山作 ...
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2023年最新】鍋島 青山 花瓶の人気アイテム - メルカリ
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