鬼滅の刃 1～23巻/全巻セット +大正鬼殺考察録 +鬼殺隊見聞録

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商品詳細
漫画全巻セットに＋２冊の特別本をお付けします！これから漫画本を揃えたい方は特別本まで手に入るチャンス！数回読んだのでそれなりに使用感はありますが、中古品としてご理解ください。キズ、使用感や日焼け具合などは写真をご覧ください。中古品ですので神経質な方のご購入ご遠慮ください。■「鬼滅の刃」吾峠呼世晴定価:￥400～460＋税■「鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見聞録」書だけでしか読めない情報が盛り沢山!!!鬼殺隊常用書「ジャンプ」屈指の鬼才吾峠呼世晴作『鬼滅の刃』初の公式ファンブック■超解読鬼滅の刃大正鬼殺考察録“非公式\"だからここまで書ける!超人気マンガ『鬼滅の刃』がもっと愉しくなる“非公式\"の副読本。
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