PSP-3000 PB BLACK

SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ暇つぶしに買ったのですが、1度もプレイすることなく、この間物置から見つかったので、お譲り致します。【商品詳細】※写真でご確認頂けるように、購入から12年経っておりますが、新品未使用でございます。※新品ですがバッテリーには経年劣化による膨らみが少し見られるため、新品のバッテリーをお付け致します。※動作確認済みです。【付属品】PSP本体ACアダプター印刷物1式バッテリーパック電源コード外箱即購入大歓迎です！お値下げも可能な限り対応させていただきます。ぜひご検討ください。#sony#playstation#portable



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