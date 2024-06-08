PSP-3000 PB BLACK

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ暇つぶしに買ったのですが、1度もプレイすることなく、この間物置から見つかったので、お譲り致します。【商品詳細】※写真でご確認頂けるように、購入から12年経っておりますが、新品未使用でございます。※新品ですがバッテリーには経年劣化による膨らみが少し見られるため、新品のバッテリーをお付け致します。※動作確認済みです。【付属品】PSP本体ACアダプター印刷物1式バッテリーパック電源コード外箱即購入大歓迎です！お値下げも可能な限り対応させていただきます。ぜひご検討ください。#sony#playstation#portable
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☆未使用品☆極美品 ピアノ・ブラックPSP-3000PB生産終了訳 | labiela.com
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