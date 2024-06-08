家庭用ネオジオ ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 ...

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閲覧いただき、ありがとうございます。家庭用ネオジオザ・キング・オブ・ファイターズ'96になります。古い商品になる為、パッケージの色褪せや擦れ、シミが発生しております。また、パッケージの裏面に関しては打痕の様な目立つ傷が生じております。カセットに対しても擦り傷が生じておりますので、美品をお求めの方はご遠慮下さい。全体的な状態は以下の写真でご確認いただければと思います。[写真]1枚目：パッケージ表面、裏面（色褪せが発生しております）2枚目：パッケージ背面（色褪せが発生しております3,4枚目：カセット表面、裏面（擦り傷が生じております）5枚目：カセット天面6枚目：カセット挿入基板面7枚目：説明書表面、裏面8枚目：パッケージ裏面（打痕によりビニール、台紙に傷が生じております）発送の際には、カセットをビニールに入れて緩衝材で包み、梱包用の箱に入れて発送させていただきます。発送方法に関して、他の方法等の変更対応は可能です。住居に喫煙者、ペットはおりません。宜しくお願いします。THEKINGOFFIGHTERS'96#キングオブファイターズ#KOF#SNK#ネオジオ#NEOGEO