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商品詳細
＜ブルージャイアント全巻セット＞ ポストカード12枚付き(未開封)今年、映画を観てから全巻新品で購入後一読しました。綺麗な状態、美品だと思います。元から帯無しの巻がありますので気になる方はお控え下さい。自宅保管の中古本にご理解ある方のご購入お待ちしています。※丁寧に梱包してお届けします■ポストカード不要の方は200円程 お値引きしますのでコメント下さい。#ブルージャイアント#石塚真一#石塚_真一#本#コミック／コミック#JAZZ漫画#上原ひろみ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming483792.html
http://narcologia.ru/goods/passionate194713.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic646712.html
BLUE GIANTO 全巻セット1~10巻 ポストカード付き 美品
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