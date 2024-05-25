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BLUE GIANTO 全巻セット1~10巻　ポストカード付き　美品
商品番号 F80822757103
商品名

BLUE GIANTO 全巻セット1~10巻　ポストカード付き　美品
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,022 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜ブルージャイアント全巻セット＞　ポストカード12枚付き(未開封)今年、映画を観てから全巻新品で購入後一読しました。綺麗な状態、美品だと思います。元から帯無しの巻がありますので気になる方はお控え下さい。自宅保管の中古本にご理解ある方のご購入お待ちしています。※丁寧に梱包してお届けします■ポストカード不要の方は200円程　お値引きしますのでコメント下さい。#ブルージャイアント#石塚真一#石塚_真一#本#コミック／コミック#JAZZ漫画#上原ひろみ
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