Us, Ourselves, \u0026 BTS 'We' 写真集とカレンダーセット

BTS写真集Special8Photo-FolioUs,Ourselves,\u0026BTS'We'カレンダーセットBTS、それだけで完全な「僕たち'We'」の姿と思い出を記録した今回のPhoto-Folioでは、7人のメンバーのアイデアを結集し、最もBTSらしい姿を表現しました。BTSの過去と現在の姿を形にしたPhoto-Folio。青組と白組に分かれて一緒に遊び回る幼い頃の運動会のような思い出を収めた写真や、BTSならではの個性や自然な姿を記録したセルフィーが収められた約80ページに及ぶPhoto-Folioで、ミニポスター、折りたたみポスター、切手、フォトカード(ランダム全7種)、4×6インチフォトセットなど、バラエティ豊かな内容で構成されており、特にBTS各メンバーのインスタントフォトは見逃せない魅力的なポイントです!また、Photo-Folioの最後に盛り込まれたヒントカットは、BTSのNEXTSTEPについてARMYの好奇心をくすぐるものになっています。さらに、カレンダーセットでは、14ページで構成されたカレンダーがセットになっています。★写真集、カレンダーは一度目を通しました。初回限定版の組み立てペーパーアウトボックス付き。こちらは新品で保管していましたが開封し組みたててその中に写真集や付属品を入れています。アウトボックスには元々白い擦れがありました。付属品の5ランダムのトレカのみ抜きました。即購入⭕️