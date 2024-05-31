プレイステーション5 PS5 本体 CFI-1100A01

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商品詳細
PS5本体プレイステーション5CFI-1100A01ディスクドライブ搭載モデル中古品です。目立った傷もなく美品です。「PlayStation5CFI-1100A01」ps5のディスクドライブ搭載機です。ノジマオンラインで購入しました。2022年4月に購入しましたが半年間オプジェのように置いておりました。動作確認済みです。【同梱物】・PlayStation®5本体×1・ワイヤレスコントローラー×1・ベース×1・電源コード×1・HDMI®ケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式・ASTRO'sPLAYROOM（プリインストールゲーム）付属品、内箱、内袋、全て揃っております。本体は目立つ傷などはありません。外箱には左上1箇所多少の擦れがございます。画像でご確認の上ご購入お願いいたします。すり替え防止の為、返品は承っておりません。コンビニ支払い不可。ペット、喫煙者はいません。即購入可能です。お値下げは不可です。
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