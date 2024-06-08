—————————————————————————————⭐️悪い評価が多い方との取引は、トラブルの経験があるためキャンセルすることがあります。—————————————————————————————ご覧いただきありがとうございます。○商品について⭐️PlayStation(R)4500GBCUH-2200AB01・「プレイステーション４」本体（HDD500GB、本体色：ジェット・ブラック）×1・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK(R)4)ジェット・ブラック(CUH-ZCT2J)×1・電源コード×1・HDMI(R)ケーブル×1・USBケーブル×1(コントローラー充電用)・説明書※動作確認＆初期化済み(8/29現在)※外箱、イヤホンはありません。※保証期間はすでに過ぎています。⭐️キングダムハーツ3ソフトキングダムハーツ3のために購入しましたが、途中でやめてしまったため数回の使用です。本体、コントローラー共に傷や汚れなどなく未使用に近い状態です。○配送について1点ずつプチプチでしっかり包み、ダンボール箱に入れ発送させていただきます。○お願いお値下げ、単品販売は致しません。ID記載などのご要望にはお応えできません。よろしくお願い致します。#プレイステーション4



プレイステーション4 プロ PlayStation4 Pro KINGDOM HEARTS III ...



ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ...



PS4 500GB ホワイト キングダムハーツセット付-



駿河屋 -<中古>プレイステーション4本体 KINGDOM HEARTS III EDITION ...



新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 PlayStation4 - PS4本体 ...



PlayStation4＆キングダムハーツソフト - 家庭用ゲーム機本体



割引 SONY PlayStation4 美品 500GB CUH-2200AB01 家庭用ゲーム本体 ...



PlayStation4本体＋キングダムハーツⅢ culto.pro



2022新発 Pro プレステ4 - PlayStation4 キングダムハーツ3 EDITION ...



絶対一番安い キングダムハーツ 3 SONY PlayStation4 CUHJ-10025 家庭 ...



クーポン対象外】 キングダムハーツ プレステ4 家庭用ゲーム本体 ...



駿河屋 -<中古>プレイステーション4本体 KINGDOM HEARTS III EDITION ...



PS4 本体 500GB CUH-2200AB01 キングダムハーツ3-



PlayStation4 - CUH-2200AB01 プレイステーション4の通販 by Masa's ...



PS4®の『キングダム ハーツIII』限定刻印モデルが数量限定で発売 ...