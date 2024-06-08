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PS4 本体 500GB CUH-2200AB01 キングダムハーツ3
商品番号 X95273344449
商品名

PS4 本体 500GB CUH-2200AB01 キングダムハーツ3
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

—————————————————————————————⭐️悪い評価が多い方との取引は、トラブルの経験があるためキャンセルすることがあります。—————————————————————————————ご覧いただきありがとうございます。○商品について⭐️PlayStation(R)4500GBCUH-2200AB01・「プレイステーション４」本体（HDD500GB、本体色：ジェット・ブラック）×1・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK(R)4)ジェット・ブラック(CUH-ZCT2J)×1・電源コード×1・HDMI(R)ケーブル×1・USBケーブル×1(コントローラー充電用)・説明書※動作確認＆初期化済み(8/29現在)※外箱、イヤホンはありません。※保証期間はすでに過ぎています。⭐️キングダムハーツ3ソフトキングダムハーツ3のために購入しましたが、途中でやめてしまったため数回の使用です。本体、コントローラー共に傷や汚れなどなく未使用に近い状態です。○配送について1点ずつプチプチでしっかり包み、ダンボール箱に入れ発送させていただきます。○お願いお値下げ、単品販売は致しません。ID記載などのご要望にはお応えできません。よろしくお願い致します。#プレイステーション4
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