【初版】原色牧野植物大図鑑 2冊セット

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原色牧野植物大図鑑2冊セットです。正編・続編ともに初版本で、大変貴重な物かと思われます。NHK朝ドラ『らんまん』の牧野富太郎がこれから作り上げる牧野日本植物図鑑に、牧野博士自らがずっと希望していた原色化を実現した図鑑になります。正編 1982年5月10日初版 定価35000円続編 1983年5月10日初版 定価30000円昔から家にあった古い物になります。ビニールカバーは正編・続編ともに劣化・破れ等はありません。本自体には多少の汚れ・購入場所年度の記載がありますが、破れ等はなく、約40年前の本にしては、状態の良い品だと思われます。ドラマ放送中の今、いろいろ毎日開く機会のある品かと思いますので、ぜひ大切に読んでいただける方に購入していただけると幸いです。#牧野富太郎#牧野富太郎図鑑#植物学者#植物図鑑#槙野万太郎#らんまん