【未開封】かいじゅうずかん(復刻版) 米津玄師

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商品詳細
「かいじゅうずかん(復刻版)」米津玄師定価:￥8,000＋税未開封品です外装袋には若干傷ありです架空のかいじゅうをイラストと文章、音楽で表現したディープワールド・かいじゅう41体、全88ページ、B5版カード仕様・書き下ろし楽曲「love」CD封入#米津玄師#米津_玄師#本#芸術／音楽・舞踊
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