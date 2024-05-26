新世紀エヴァンゲリオン　全巻セット＋限定版特典フィギュア＋全巻収納ブックエンド



新世紀エヴァンゲリオン 全巻収納ブックエンド | フリマアプリ ラクマ



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7巻は限定特装版です特典のクリスマスレイフィギュアはシュリンクを外していますが未開封です13巻と14巻はプレミアム限定版になります全巻収納ブックエンド（未使用）付属おまけとして新世紀エヴァンゲリオン劇場版（旧）フィルムブックAir／まごころを、君に 全2巻と新世紀エヴァンゲリオン-2015年の女神たち-eve女性編もお付けします全て新品で購入後暗所にて保管していたため程度は良好ですが自宅保管品であることをご理解くださいバラ売りはしません。喫煙者・ペット等はいません。お値下げ交渉には応じかねますのでご了承下さい。