ミヒャエル・ゾーヴァ展2009画集



図録□描かれた不思議な世界/ミヒャエル・ゾーヴァ展□読売新聞社/2009 ... 図録□描かれた不思議な世界/ミヒャエル・ゾーヴァ展□読売新聞社/2009 ...



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「ミヒャエル・ゾーヴァ展 描かれた不思議な世界」渋谷出版企画/柴田こずえ/吉本万哉編2009年読売新聞東京本社【絶版】◆◆詳細◆◆2009年に開催した「ミヒャエル・ゾーヴァ展」展覧会図録ドイツの画家、イラストレーターミヒャエル・ゾーヴァの初期作品から展覧会当時、日本では未発表だった作品まで掲載。オリジナル作品をはじめ、映画「アメリ」で手掛けた代表作、「緑の党」選挙用ポスター、『ちいさなちいさな王様』『エスターハージー王子の冒険』など絵本の挿絵原画、舞台美術など130点を紹介◆◆仕様◆◆幻想絵画児童文学作品集画集図録ソフトカバー33.5×25.3cm111ページ◆◆状態◆◆裏表紙に経年による薄スレと色褪せ（2枚目）が少しある程度中身全てのページ良好