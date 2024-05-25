

ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス - 3DS



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ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス | ニンテンドー3DS | 任天堂

「ニンテンドー3DSLLペルソナQシャドウオブザラビリンススペシャルパック」本体は何度かつけたと思いますが、ほぼ未使用です。ソフトは使用しています。ポーチは未使用ですが、何度か箱から出しています。多少の傷はあるかもしれません。全体的にきれいかとは思いますが、個人管理ですので、細かい点が気になる方は購入をお控え下さい。