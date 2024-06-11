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- 真作】表千家/永田宗伴/一行書/鴬啼揚柳風/茶道具/掛軸/名家伝来/AA-159
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商品詳細
【真作】【参考】表千家/永田宗伴 表千家同門会広島県支部顧問、参与 広島県内の茶道普及に貢献し、多くの門人を育成した。 昭和十年惺斎宗左から的伝を授与され、表千家流で重きを成した。 2016年8月23日没【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 178cm × 幅 40cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/assessor529003.html
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