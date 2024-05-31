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※お値下げ※宇多田ヒカル ボヘミアンサマー 2000 ライブポスター　2枚組
商品番号 U48869752659
商品名

※お値下げ※宇多田ヒカル ボヘミアンサマー 2000 ライブポスター　2枚組
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げしました！ご覧頂きありがとうございます。「宇多田ヒカル（UTADAHIKARU）ボヘミアンサマー（BOHEMIANSUMMER）2000ライブポスター」2枚組です。当時入手したものをコレクションとして大事に保管しておりましたが、部屋の片付け、整理につき、出品いたします。写真撮影のために4隅に置いている器は含まれません。Ｂ2サイズ、ピン穴無しです。状態は画像にてご判断頂き、中古品ということを理解いただける方のみご購入をお願いします。丸めて郵便の三角形の筒で発送する予定です。
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