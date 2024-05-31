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ユンギ┊︎限定トレカ
商品番号 U42445379365
商品名

ユンギ┊︎限定トレカ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前には必ずプロフィールの一読、また、商品画像、説明文をしっかり最後までご覧下さい(՞..՞)\"即購入◎値下げ‪◯●SUGA/ユンギ/トレカ/Weverse限定トレカペン卒の為出品致します。他にもユンギトレカ出品しております。＊他の出品物とまとめてご購入される場合は、コメントにてお伝えください専用ページ作成後、お気持ちお値引致します|˶''˶)＊商品の状態(傷、汚れ等)については素人目線での判断ですのでその点ご理解の上大丈夫な方のみご購入下さい＊スリーブ、硬質ケース、水濡れ防止の上、郵便窓口にて発送予定です(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便に変更可ですが送料分お値上げさせて頂きます)＊ご不明な点がありましたら気軽にコメントください(՞っ̫_՞)ᐝ
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