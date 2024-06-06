KORG コルグ 電子ピアノ 88鍵盤 LP380 USB ローズウッド

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商品詳細
ほぼ未使用です。（使用回数2~3回）椅子もお付けします！ヤマトか福山通運でお送りする予定です！~~~~~LP-380Uは、スリムなデザインと高品位なサウンドを両立した電子ピアノ・LP-380に新たにUSB端子を搭載したモデルです。特徴鍵盤数:88グランド・ピアノのタッチを再現した、リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3(RH3)鍵盤を採用。弾くのが楽しくなる、表現力豊かな高品質の音色を30種類内蔵。パソコンやタブレットと接続できる、USB端子を搭載。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル。2つのヘッドホン端子を装備。連弾やお子様との練習に最適。臨場感溢れる音を再現するスピーカーを搭載仕様・鍵盤:88鍵(A0~C8)リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3(RH3)鍵盤・音色:30音色・デモ・ソング:30(音色デモ・ソングx10、ピアノ・ソングx20)・最大同時発音数:120音・接続端子:USB(TYPEB)、LINEOUT(ステレオ・ミニ端子)、HEADPHONEOUTx2(ステレオ・ミニ端子)、MIDIIN、MIDIOUT・電源:ACアダプター(付属)・外形寸法:1,355(W)x351(D)x936(H)mm(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。・質量:37kg・付属品:ACアダプター、ヘッドホン、一体型専用スタンド
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電子ピアノ KORG LP-380 2020年製-
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