Steamdeck スチームデック512GB 1SDカード付き

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商品詳細
ValveSteamDeck512GBNVMeSSD買ってから10回内プレイしました。大事に使ったので目立た傷ない美品のものです。もうプレイしなくなったので出品します。ただケースのその側のところペットが少し齧ってしまったのだけはちゃんと参考してください。フィルム貼っており、スチームドック、シリコンケース、ボータンカバーアマンゾで購入したもの1TBのSDカードも付けて送ります。初期化して送ります。
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