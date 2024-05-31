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Steamdeck スチームデック512GB 1SDカード付き
商品番号 N30107034287
商品名

Steamdeck スチームデック512GB 1SDカード付き
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 29,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ValveSteamDeck512GBNVMeSSD買ってから10回内プレイしました。大事に使ったので目立た傷ない美品のものです。もうプレイしなくなったので出品します。ただケースのその側のところペットが少し齧ってしまったのだけはちゃんと参考してください。フィルム貼っており、スチームドック、シリコンケース、ボータンカバーアマンゾで購入したもの1TBのSDカードも付けて送ります。初期化して送ります。
http://narcologia.ru/goods/passivity192083.html
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