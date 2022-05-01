BTS アルバム　まとめ売り　48点

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即購入❌質問等ある方はお気軽にコメントお願いいたします。売り切りたいのでお値下げ可能です。全て公式やCDショップで購入したものになります。⭐︎がついているものは特典もおつけします。（上段左から）WINGSIG2cool4schoolYoungforever花様年華part1white\u0026pink花様年華part2blue\u0026pinkYouneverwalkalonepinkLYS承 4形態LYS転 4形態LYS結 4形態⭐︎Mapofthesoulpersona4形態【暗所にて保存しておりましたが、日焼けしております】（＋ユンギ・ジン・ジミンポスカ）⭐︎Mapofthesoulseven4形態（ポスカ）（下段左から）Fakelove/Airplanept2初回ABCLights/Boywithluv初回AB通常Mapfthesoul7thejourney通常BTSTHEBEST初回プレス・ユニバーサルミュージックストア限定盤BTSWORLDButter２形態BE2形態（全員分の付属トレカ（ランダムではない）＋オールのトレカ・ポラロイド風トレカ）⭐︎Proof２形態（ホソクのポスカ2枚＋weverse特典）