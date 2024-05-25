TREASURE REBOOTアルバム 3形態 新品未開封 特典 トレカ

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商品詳細
REBOOTアルバムPHOTOBOOK3形態セット定価：8910円・PHOTOBOOKVer.1￼(BLACK)・PHOTOBOOKVer.2(GRAY)・PHOTOBOOKVer.3(WHITE)・APPLEWOOD購入特典トレカ10枚(写真2.3枚目)新品未開封のため封入トレカなど全て入っています。※海外製品の為初期不良等ある可能性があります、ご理解頂き購入お願いします。即購入可バラ売り不可値下げ不可#treasure#ヒョンソク#ジフン#ヨシ#ジュンギュ#ジェヒョク#アサヒ#ドヨン#ハルト#ジョンウ#ジョンファン
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